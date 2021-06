Quest’oggi alle 14:30 il Napoli Primavera è impegnato nella semifinale playoff del campionato Primavera2 contro il Parma.

Per gli azzurrini questa gara secca (non ci sarà il ritorno) è fondamentale per tenere vive le speranze di una promozione in Primavera1. Qualora il Napoli riuscisse a superare il turno, incontrerebbe in finale la vincente di Lecce-Cremonese, in campo oggi alle 11.

Comments

comments