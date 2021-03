Napoli Primavera sconfitto dal Pescara

Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Pescara in trasferta per 4-3 nella 13esima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo Delfino.

Il Pescara parte fortissimo e subissa gli azzurrini segnando due gol nel primi 10 minuti con Belloni e poi con Blanuta. Prima che finisca il tempo le reti abruzzesi salgono a 3 con una girata in area di Chiarella.

Nonostante il 3-0, il Napoli non si scoraggia e in avvio ripresa conquista un rigore per fallo di mano in area pescarese. Ambrosino tira dal dischetto e il portiere respinge: non è giornata.

La reazione azzurra c’è comunque con un altro rigore, stavolta segnato, da Labriola per il 3-1. Il Pescara allunga ancora su rigore con Chiarella: 4-1. Poco dopo arriva il secondo gol azzurro con Furina da poco entrato. E al 95esimo l’orgoglio del Napoli culmina con la terza rete di Guarino. Finisce 4-3 per il Pescara.

Napoli: Idasiak, Barba (80′ Amoah), D’Onofrio, Spedalieri (61′ Sepe), Guarino; Virgilio, Sami, D’Agostino, Vergara, Acampa, Ambrosino (68′ Furina). All. Cascione

Fonte sito ufficiale SSC Napoli.

Comments

comments