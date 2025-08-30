Napoli

Napoli: Primo sold out stagionale

Pubblicato il

Nuova stagione, vecchie abitudini.
Per questo ritorno in campionato il Maradona è ufficialmente sold-out:

più di 50.000 azzurri sono pronti a spingere i nostri Campioni in questa prima giornata nella nostra casa. Come sempre, siete unici.

Forza Napoli Sempre!

