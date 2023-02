Napoli, pronta la consegna dei biliardini per i detenuti di Nisida: sarà presente Spalletti

Saranno consegnati presto i calciobalilla richiesti dai ragazzi del carcere minorile di Nisida dopo il monologo di Francesca Fagnani a Sanremo, sarà presente alla consegna anche mister Spalletti.

Dopo il monologo di mercoledì sul palco di Sanremo da parte di Francesca Fagnani,

Arriveranno presto, i biliardini chiesti dai ragazzi del carcere minorile di Nisida. Quando mercoledì dal palco di Sanremo Francesca Fagnani ha letto il suo monologo che si apriva proprio con la richiesta dei calciobalilla avanzata dai detenuti, in sala c’era ad ascoltarla Giovanni Liccardo, presidente della Lever Touch Spa, napoletanissima azienda leader nel settore del car repair con sedi in sei diversi Paesi. In poche ore ha comprato i biliardini, ha chiamato il direttore di Nisida, Gianluca Guida, ha contattato Francesca Fagnani e ora è tutto pronto per la consegna. All’incontro parteciperà il mister del Napoli, Luciano Spalletti (Liccardo è uno degli sponsor della squadra), come annunciato ieri in conferenza stampa da Amadeus. Ma per i giovani detenuti potrebbero aprirsi anche nuove strade.

Comments

comments