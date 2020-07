Napoli, pronta una maxi-offerta dal Manchester City per Koulibaly: i dettagli

Dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni a proposito dell’interesse del Manchester City per Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli.

Guardiola avrebbe messo nel mirino il forte centrale senegalese, considerato l’uomo ideale per far coppia con Aymeric Laporte e rinforzare un reparto arretrato che quest’anno ha subito qualche gol di troppo. I Citizens avrebbero, addirittura, già pronta una maxi-offerta da recapitare al Napoli: 75 milioni di euro, per battere la concorrenza di Liverpool e PSG. E chissà se basterà a convincere De Laurentiis a privarsi del suo gioiello.

Comments

comments