Napoli, pronto il piano sicurezza per lo scudetto

È quasi definito il piano sicurezza a Napoli in caso di scudetto questo fine settimana.

Ci saranno 90 varchi cittadini, monumenti “blindati” da esercito e vigili del fuoco per evitare danneggiamenti e duemila tra militari e forze dell’ordine in arrivo in città.

Nel caso in cui la contemporaneità dovesse essere negata, il Napoli ha pronto un “piano B”: sarà chiesta l’autorizzazione all’apertura dello stadio Maradona ai tifosi, domenica pomeriggio, per proiettare sui maxischermi la partita fra Inter e Lazio e far partecipare anche i giocatori agli eventuali festeggiamenti.

Nel frattempo si lavora al piano sicurezza: i punti principali, argomenta il prefetto, sono «la chiusura di alcuni varchi cittadini, i monumenti presidiati per prevenire imbrattamenti e l’invio da Roma di rinforzi delle forze dell’ordine».

Oggi si riunirà il tavolo tecnico ed è previsto un nuovo sopralluogo della polizia municipale al Largo Maradona.

È già pronto il piano sanitario curato dall’Asl 1. Dopo l’ennesima telefonata con il Viminale, il prefetto Palomba si alza per un attimo dalla scrivania. «Sono responsabilizzato tantissimo la preoccupazione fa parte del nostro lavoro, ma stiamo curando ogni dettaglio per evitare qualsiasi problema: dopo 33 anni di attesa, vogliamo che sia solo una bella festa per la città».

