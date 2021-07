Con una nota sul proprio sito ufficiale la SSC Napoli fa il punto sul recupero dall’infortunio ai legamenti subito da Ghoulam la scorsa stagione.

Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato in giornata a Villa Stuart dal Professor Mariani per un controllo programmato al ginocchio sinistro. Il recupero prosegue secondo i tempi previsti e il ragazzo continuerà l’iter riabilitativo come da protocollo.

Fonte SSC Napoli

