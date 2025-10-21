Napoli-PSV fermati circa 180 tifosi

Nella notte circa 180 tifosi del Napoli sono stati fermati ed identificati nel centro di Eindhoven
Secondo i canali ufficiali delle Istituzioni locali, i soggetti fermati avrebbero
“causato disordini con il loro comportamento”,
Esiste, infatti un’ordinanza comunale che prevedeva l’obbligo di arrivare con documenti e biglietti associati alla stessa persona.
Tra i fermati alcuni non avevano biglietti, altri biglietti intestati ad altri soggetti.
Le forze dell’ordine hanno anche trovato materiale sospetto come fumogeni e guanti rinforzati.
Un’operazione presumibilmente preventiva per evitare problemi.
A tutti è stato fatto il foglio di via e non potranno assistere alla partita.