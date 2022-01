Non essendoci stati provvedimenti da parte dell’ASL, il Napoli si è ritrovato all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, prima della partenza per Torino.

Gli azzurri sono partiti, in autobus, verso l’aeroporto di Capodichino, dove saliranno su un volo che li porterà in Piemonte, in vista della sfida di domani sera contro la Juventus. A causa delle tante positività, tra staff e gruppo squadra, nella giornata di domani la squadra sarà sottoposta ad un nuovo giro di tamponi.

