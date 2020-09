Napoli, può arrivare Deulofeu in prestito: c’è il via libera di Gattuso

Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo e uno dei profili osservati con maggior interesse è Gerard Deulofeu, del Watford.

Lo spagnolo ha già dei trascorsi in Italia, avendo vestito, per sei mesi, la maglia del Milan, e ha l’approvazione di Gattuso, che avrebbe avallato un suo eventuale arrivo in azzurro. Deulofeu potrebbe anche arrivare in prestito, vista la retrocessione del Watford. Secondo il quotidiano Tuttosport: “A Gattuso, però, serve un altro esterno offensivo a destra ed il club lo accontenterà prendendogli un profilo di qualità con la formula del prestito. Gerard Deulofeu, 26enne spagnolo di proprietà del Watford, ha ricevuto il gradimento di Gattuso, anche perché conosce la Serie A avendo giocato per 6 mesi al Milan. Il club della famiglia Pozzo è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto perché, essendo retrocesso nella B inglese, ha la necessità di eliminare ingaggi importanti come i 3,5 milioni di euro percepiti all’anno da Deulofeu”.

