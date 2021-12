Napoli, quasi pronto il prototipo di mascherina apposita per Osimhen: sabato i primi test

Lo staff medico che ha operato Victor Osimhen, capitanato dal professor Gianpaolo Tartaro, è al lavoro per la realizzazione di una speciale mascherina.

La botta subita dal nigeriano, in occasione dello scontro con Skriniar a San Siro, è stata molto pesante, e il danno richiede precauzione e massima cautela, per questo l’equipe medica si è subito messa al lavoro per studiare un modello di mascherina che potesse adattarsi bene al tipo di infortunio rimediato dall’attaccante del Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni, il prototipo sarebbe, ormai, quasi pronto e nella giornata di sabato verranno effettuati i primi test: qualora dovessero dare esito positivo, dopo le ultime modifiche, la mascherina verrà consegnata a Osimhen lunedì, in modo da consentirgli la ripresa degli allenamenti.

