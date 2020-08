Napoli, Raiola prova a riaprire lo scambio Milik-Bernardeschi: la situazione

Nelle ultime settimane, si è parecchio discusso del possibile scambio tra Napoli e Juventus, con Arek Milik in bianconero e Federico Bernardeschi in azzurro.

L’attaccante polacco è, ormai, quasi un separato in casa, vista la scadenza di contratto a giugno del prossimo anno, e avrebbe già da tempo trovato un accordo con i bianconeri. L’operazione, però, è stata frenata anche dalle titubanze dell’ex Fiorentina, restio ad accettare la destinazione. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione: ““Raiola ha provato a riaprire lo scambio con Bernardeschi ma i diritti d’immagine gestiti dalla Roc Nations rappresentano un ostacolo complesso, la strada più probabile per l’esterno offensivo della Juventus è il trasferimento in Premier League”.

