Napoli-Real, grave episodio denunciato da un tifoso e la risposta del responsabile di Ticket One

Caos biglietti Napoli-Real Madrid, la storia del tifoso Pasquale Perillo: “Qualcuno è entrato illegalmente col mio biglietto, sono stato trattato come un truffatore pur avendo tutto in regola! Sono rimasto fuori dopo essere venuto di proposito dalla Toscana! Ho scritto alla SSC Napoli, ma non c’è tutela! Almeno altre 15 persone hanno avuto lo stesso problema in Curva B superiore”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pasquale Perillo, tifoso che ha denunciato anomalie e irregolarità per il suo biglietto valido per Napoli-Real Madrid.

“Martedì sera sono sceso dalla Toscana per vedere la partita col Real Madrid. Vado in fila e al primo controllo degli steward, il codice a barra della mia Fidelity Card viene sparato e vengo allontanato. Il motivo? Risultava già qualcun altro entrato allo stadio con quel nominativo. Mi hanno addirittura detto che ero il quarto ad aver provato ad entrare così. Avevo con me tutti i bonifici, le ricevute e i documenti in regola: ero la persona reale, il vero Perillo Pasquale e sono stato trattato come un truffatore dagli steward e dalle Forze dell’Ordine. Loro hanno creato questo problema e mi hanno trattato con arroganza.

I miei amici hanno scelto di restare fuori con me, mentre io me ne sono tornato in Toscana senza vedere un minuto di partita. Ora ho dovuto bloccare la mia Fidelity Card e ho spesi altri 30€ per farne una nuova.

Io mi chiedo: come è possibile che il mio codice a barre personalissimo sia giunto ad un’altra persona? Non ho mai pubblicato una sola foto sui social del mio biglietto o divulgato altrove. E non ero l’unico: almeno altre 15 persone in Curva B superiore hanno avuto lo stesso identico problema. Eravamo tutti lì fuori e non ci hanno ascoltato, ci hanno trattato con arroganza e le Forze dell’Ordine non hanno protetto noi che eravamo dalla parte della ragione. La SSC Napoli dovrebbe intervenire! Ci hanno mandato a fare la denuncia al Dipartimento fuori la Curva A, ma ci hanno preso in giro: sapevano benissimo che era chiuso durante la partita!

Ho fatto anche una denuncia ai Carabinieri per trovare chi è entrato illegalmente al mio posto, eppure con una tecnologia così avanzata come quella di oggi è ancora impossibile da trovare. Ho mandato anche una mail alla SSC Napoli, spero in una risposta. E mi dispiace vedere che i tifosi non vengano tutelati dalla propria società”.

Caos biglietti Napoli-Real Madrid, la risposta di Bardelli (Resp. TicketOne): “Escludiamo che i nostri server siano stati hackerati. Chi ha lamentato lo stesso problema, denunciasse tutto alle Forze dell’Ordine: abbiamo fatto un controllo sulla Fidelity del tifoso che ha denunciato tutto…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne, che ha risposto alla storia del tifoso Pasquale Perillo.

“Non ho avuto riscontro dal Calcio Napoli o da parti terze di disordini di ingresso per Napoli-Real Madrid. A questo tifoso ho fatto fare un controllo e risulta ancora attiva la Fidelity Card. Nel giorno della partita risulta un ingresso effettuato alle 20.06 e questo è l’unico dato certo che posso dare. Al resto penseranno le autorità competenti nel momento in cui il tifoso sporgerà denuncia.

Nel momento in cui la tessera viene acquistata, c’è un numero provvisorio in cui c’è già il codice a barre. Se questo circola già dal provvisorio o se lo ha stampato da qualcuno, bisogna capire dallo scorso anno questo codice a barre chi lo ha visto e chi lo ha avuto tra le mani. E poi bisogna capire se la tessera è stato fatto attraverso un punto vendita oppure online. Mi riesce difficile pensare che qualcuno sia entrato con una Fidelity Card a suo nome, piuttosto è derivata dal provvisorio, che magari è finito in mani diverse nel corso dell’ultimo anno. E qui si dovrebbe fare un’indagine che soltanto la Polizia può svolgere.

Anche ad altre persone è accaduto? Non ho ricevuto notizie di questo. Escludo che i nostri server possano essere hackerati, anche perché i codici delle nostre tessere si compongono e non vengono conservati. Chi ha avuto lo stesso problema dovrebbe esporre denuncia alla Polizia e arrivare ad una soluzione.

Controlli lacunosi contro il Real Madrid? Questo dipende chiaramente dal personale steward allo stadio ed è responsabilità del Napoli. Ci sono i palmari e i tornelli che fanno di per sé un lavoro egregio nel filtraggio dei tifosi”.

