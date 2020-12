Napoli-Real Sociedad 1-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli ha affrontato la Real Sociedad nella sesta giornata dei gironi eliminatori di Europa League. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 5 – Preparata una partita fatta di attesa e gestione ma le distanze tra i reparti non hanno di certo assecondato l’idea tattica dell’allenatore. Ha sorpreso l’esclusione iniziale di Demme che avrebbe forse garantito un maggiore equilibrio e ridotto le distanze tra centrocampo e difesa. Un azzardo tenere in campo nel finale Fabiàn ammonito che non a caso in alcune circostanze ha evitato l’intervento difensivo per non lasciare la squadra in dieci. L’importante era passare il turno ma l’approccio ai due tempi di gioco e la mancanza della determinazione che serve in certe partite da dentro o fuori non sono piaciuti.

OSPINA: 7 – Incolpevole sul gol si fa trovare pronto sulle conclusioni anche ravvicinate degli spagnoli, sicuro nelle uscite.

DI LORENZO: 5 – Ha sofferto prima Portu poi Berrenetxea, qualche buona diagonale gli fa guadagnare qualche punto.

MAKSIMOVIC: 5 – Questa volta non ha brillato come in altre gare, in difficoltà sui dinamici attaccanti spagnloli e sbaglia il tempo di alcune chiusure.

KOULIBALY: 6,5 – Concreto e concentrato dalle sue parti non si passa.

MARIO RUI: 6,5 – Ha spinto poco proprio per l’impostazione della gara voluta da Gattuso, ma gioca con tanta determinazione e concretezza.

FABIÀN: 5 – Limitato contributo in entrambe le fasi ma cresce all distanza e nel finale svolge un prezioso lavoro di gestione palla.

BAKAYOKO: 5,5 – Ordinato e nulla più ma quando ha la palla al piede fa giocate intelligenti anche se ha commesso qualche errore di troppo negli appoggi.

ZIELINSKI: 7 – Finché ha avuto le energie necessarie garantisce alla squadra delle importanti ripartenze e qualche giocata di qualità, importante il gol che da sicurezza alla squadra.

LOZANO: 6,5 – Tanto sacrificio con numerosi preziosi ripiegamenti difensivi che però gli hanno tolto un po’ di lucidità in fase di rifinitura, l’unico ad attaccare la profondità e a sfidare gli avversari nell’uno contro uno.

MERTENS: 5 – Si perde in qualche inutile giocata di fino in una partita dove invece serviva solo concretezza, si è visto poco.

INSIGNE: 6 – Si sacrifica per la squadra soprattutto in fase difensiva, timido in cece quando ha avuto la palla al piede ma prestazione sufficiente soprattutto per impegno e abnegazione.

POLITANO (dal 69′ al posto di Lozano): 5 – SA lui era forse chiesto di prendere palla e tenere lontano gli avversari dall’area di Ospina, ma non è stato efficace come in altre gare.

DEMME (dal 69′ al posto di Bakayoko) 6 – Entra subito in partita calandosi nel ruolo di faro di centrocampo per i compagni, con intelligenza evita pericolose ripartenze degli avversari.

PETAGNA (dal 69′ al posto di Mertens): 6 – Anche lui si fa subito notare per sacrificio e protezione della palla che permette alla squadra di risalire e alla difesa di rifiatare.

ELMAS (dal 74’ al posto di Zielinski): S.V. – Ha avuto pochi palloni per mettersi in mostra.

GHOULAM (dall’82’ al posto di Nario Rui): S.V. – Impacciato in occasione dell’zione del gol della Real Sociedad.

ARBITRO GRINFELD (Israele): 4 – Distribuisce cartellini spesso ingiustificati soprattutto in campo internazionale, sbaglia troppe valutazioni sui falli e soprattutto non vede sullo 0-0 un fallo da ultimo uomo su Lozano.

Comments

comments