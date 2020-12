Domani allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronta gli spagnoli della Real Sociedad nella sesta e ultima giornata del Gruppo F dei gironi eliminatori di Europa League.

Come da protocollo UEFA oggi i tesserati delle due squadre in conferenza stampa presentano la sfida decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Questo il programma delle conferenze:

ore 13:00: parlano Gattuso e Piotr Zielinski;

ore 18:30: parlano il tecnico Alguacil e un calciatore dei baschi.

