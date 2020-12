Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, ha annunciato le sue scelte di formazione per la gara di Europa League contro il Napoli.

Il tecnico, alle prese con le assenze di tre pilastri come David Silva, Oyarzabal e Illarramendi, schiera i suoi con un 4-4-2, con la coppia d’attacco composta da Willian Josè e Janunzaj, ex wonder boy del Manchester United.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian José

