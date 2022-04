Napoli, report allenamento: Ancora personalizzato per Elmas, out Zanoli e Ghoulam

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center in previsione della sfida contro l’Empoli.

Mattinata di lavoro all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto lavoro tattico ed esercitazione su calci piazzati. Di Lorenzo ha svolto piscina e palestra. Ospina ha svolto l’intera seduta in gruppo. Elmas ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e palestra. Ghoulam non ha svolto la seduta per sovraccarico. Zanoli non ha svolto la sessione di allenamento per gastroenterite.

