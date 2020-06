Napoli: retroscena Hamsik sull’acquisto di Lobotka

Il calciomercato a volte è come quegli amori che fanno lunghi giri e poi ritornano. Lo staff tecnico aveva individuato già da un bel po’ Lobotka come vi avevamo anticipato in tempi non sospetti.

A quell’epoca Hamsik era ancora il capitano e quando l’interesse si fece serio Il Direttore Giuntoli ed i suoi collaboratori chiesero ovviamente a lui notizie sullo slovacco. Marek ne tesse’ le lodi quindi sorse naturale la domanda “Se è così forte perché non ce lo hai segnalato?” Hamsik non aveva risposte particolari da dare. La sua innata riservatezza non lo spingeva ad invadere campi che non riteneva gli appartenessero. Sembra quasi di vederlo il capitano, a domanda precisa rispondere confermando le ottime referenze su Lobotka che poi a distanza di qualche anno ha effettivamente vestito la maglia azzurra.

