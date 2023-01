Napoli, Riapre il luna park più divertente d’Italia dove i sogni non sono più solo desideri

Due mesi, un mondiale e due turni di campionato dopo, riapre il luna park più divertente d’Italia.



Le cose, si fanno perbene e, l’inaugurazione dell’anno calcistico 2023, al Maradona,

si apre con la Lectio Magistralis del professor Spalletti.

Nelle ore della vigilia, Allegri, si era trastullato con le parole, tra ironia e provocazione ma, aveva in mente, di giocarsela per vincere e lo ha confermato con le scelte di formazione, quella che gli è mancata, è stata la capacità di realizzare la sua idea.

Spalletti, aveva risposto, com’è doveroso ma senza farsi distrarre troppo, perché, si sa,

le chiacchiere stanno a zero, contano solo i fatti e il lavoro.

Tutte le energie, sono state impiegate per preparare la partita.

Niente, è stato lasciato al caso, così come, la coraggiosa decisione di cambiare modalità di attacco, senza dare punti di riferimento alla Juventus.

Si vede chiaramente,

nel gol di Kvaratskhelia, lasciato completamente solo sulla fascia sinistra e la difesa della Juventus in totale confusione che non sapeva se marcare a uomo o a zona.

Insomma, un capolavoro di Spalletti, preparato in maniera maniacale, con ore di video mostrati alla squadra, capace, poi, di riproporre in campo tutto alla perfezione.

Il Napoli, palleggiava alla perfezione, uno spettacolo agli occhi degli spettatori, una enorme soddisfazione per il mister gratificato dall’interpretazione data dai suoi.

L’orchestra polifonica del Maradona, ha incantato tutti e frustrato le velleità dei competitor.

Il calcio è tante cose, alcune meravigliose, altre orribili, molte sono interessanti, parecchie inutili ma una sola cosa è imprescindibile ed è il gioco.

La forza di una squadra, sta tutta nella sua identità di gioco, perché il calcio è praticato dagli uomini.

Gli uomini sono geneticamente predisposti a vivere in branco, credere in qualcosa, avere punti di riferimento, obiettivi da raggiungere e sogni da trasformare in realtà.

Ecco, appunto, sogni ed è questo di cui parliamo.

C’è, forse, un luogo più adatto di luna park per vivere un sogno?

Dove c’è magia e un po’ finzione, dove i sogni si confondono con la realtà fino a fondersi nella felicità.

