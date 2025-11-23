Napoli

Napoli: Riapre lo store di via Calabritto

Pubblicato il

Lo Store SSC Napoli di via Calabritto riapre le sue porte. Nuovo look, nuova energia, stessa identità azzurra.

 

Uno spazio completamente rinnovato, essenziale e curato in ogni dettaglio, dove lo stile del club prende forma in una chiave ancora più contemporanea.

La palette riprende il nuovo linguaggio estetico inaugurato a San Domenico: tonalità di azzurro, blu profondo e accenti argento, abbinate a dettagli metallici satinati che donano allo store un carattere moderno e raffinato. Anche l’esposizione è stata ripensata con strutture leggere in metallo e superfici minimal, per valorizzare al meglio i prodotti e l’identità SSC Napoli.

Lo Store di via Calabritto, con il suo ambiente raccolto e curato, contribuisce a definire una presenza ancora più omogenea e riconoscibile del club nel cuore della città. Uno spazio ridefinito per accogliere i tifosi e condividere, ogni giorno, il senso di appartenenza azzurro.

Lo Store è nuovamente operativo con i seguenti orari:

Lunedì – Sabato: 10:00 – 14:00 / 15:00 – 20:00

Domenica: 10:00 – 19:00.

