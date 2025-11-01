Napoli ricorda Diego Armando Maradona e James Senese

Gli schermi del Maradona proiettano dei video messaggi in onore di Diego Armando Maradona per ricordare il suo compleanno

Tra i suoi vecchi compagni di squadra del Napoli che hanno voluto omaggiarlo: Careca, Francini, Zola, Di Fusco, Caffarelli e tanti altri. A seguire anche l’omaggio a James Senese, icona della musica napoletana, immortatalato con il suo inseparabile e prezioso sax.

