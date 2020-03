Napoli, riecco Ghoulam: può tornare in campo contro il Verona

Il Napoli si prepara a riabbracciare Faouzi Ghoulam, terzino algerino che negli ultimi due anni ha accusato tanti problemi fisici.

L’ex Saint Etienne, in questa stagione, ha raccolto appena 5 presenze e non scende in campo da più di 150 giorni. Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, la prossima gara di campionato contro il Verona potrebbe essere l’occasione giusta per rivederlo in campo. Ghoulam, infatti, è apparso in grande condizione negli ultimi allenamenti, molto reattivo e determinato: ha tanta voglia di tornare a giocare.

Comments

comments