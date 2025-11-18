Napoli

Napoli: Rientrati gli italiani. Report di martedi.

Pubblicato il

SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro l’Atalanta.

Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo un lavoro di forza in palestra e successivamente una parte tecnica in campo.

Buongiorno, Di Lorenzo e Politano sono rientrati dagli impegni con la nazionale italiana.

