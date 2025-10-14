Napoli: Rientrati tre nazionali

Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro il Torino.

Al SSC Napoli Training Center il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro di forza.

Gilmour, Hojlund e McTominay sono rientrati dagli impegni con le Nazionali.

