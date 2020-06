In vista della gara della 28sima giornata del campionato di Serie A (stadio San Paolo domenica 28 giugno ore 19:30 diretta TV sui canali Sky) il Napoli ha previsto la seduta di allenamento di oggi allo stadio San Paolo.

Al termine dell’allenamento la squadra non andrà in ritiro ma i calciatori possono trascorrere in famiglia la sera della vigilia della gara contro la Spal.

