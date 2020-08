Napoli, rifiutata offerta del City per Koulibaly: il senegalese chiede chiarezza

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli finito nel mirino del Manchester City.

Gli azzurri avrebbero già rifiutato un’offerta da 63 milioni da parte dei Citizens, visto che il patron De Laurentiis non intende privarsi del senegalese per meno di 70 milioni. Ma l’ex Genk, secondo la rosea, sarebbe alquanto spazientito: “Una condizione che ha spinto il giocatore a chiedere chiarimenti, perché questo stato di cose non l’aiuta affatto. Gli sarebbe stato risposto di starsene tranquillo, perché comunque ha un contratto che lo lega al Napoli ancora per i prossimi tre anni, con uno stipendio di 6 milioni di euro a stagione, il più alto nell’intero organico. La mancanza di certezze ha convinto Koulibaly a venire fuori dai suoi silenzi. E’ stanco di aspettare, vuole risposte concrete, possibilmente senza più rinvii, perché l’inizio della nuova stagione è alle porte e lui vuole essere parte integrante del progetto, che sia quello di Gattuso, Guardiola o Tuchel”.

Comments

comments