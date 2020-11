Napoli-Rijeka 2-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella quarta giornata dell’Europa League il Napoli ha affrontato il Rijeka Milan allo stadio San Paolo. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6 – Buona l’idea di schierare una formazione iniziale con diversi calciatori meno utilizzati ma forse più motivati per dimostrare qualcosa al tecnico. Forse troppa superficialità ha ritardato la squadra nel trovare le giuste misure per mettere in difficoltà gli avversari. Indovinate le sostituzioni che hanno aumentato la differenza tecnica tra le due squadre. Però non ha trovato un rimedio alle ripartenze del Rijeka che hanno puntualmente sorpreso alle spalle i due centrocampisti. Quando la squadra gioca a due tocchi è bella da vedere ma non lo fa sempre. Il veleno tanto invocato si è visto solo a tratti.

MERET: 7 – Attento e reattivo mostra una notevole sicurezza tra i pali e nelle uscite.

DI LORENZO: 6 – In fase difensiva non ha molto lavoro da svolgere e si propone tanto in appoggio ma non riesce a dare un valido contributo nella rifinitura, sullo 0-0 sbaglia un gol solo davanti al portiere anche se ha calciato in situazione precaria.

MAKSIMOVIC: 6,5 – Attento e concentrato dalle sue parti non si passa.

KOULIBALY: 6,5 – Diverse chiusure decisive, qualche errore in appoggio e alcune incursioni in avanti dettate più dalla voglia di fare che dalle situazioni tattiche della partita.

GHOULAM: 6 – gli manca il ritmo partita e il senso della misura del terreno di gioco, ma si è proposto bene e ha difeso meglio.

DEMME: 6 – Prova a dare ordine alla manovra garantendo sempre una buona dote di interdizione, prestazione sicuramente positiva.

BAKAYOKO: 5,5 – Alterna cose positive nella costruzione della manovra ad errori banali negli appoggi.

POLITANO: 6,5 – Mette pressione ad Anastasio in occasione dell’autogol del vantaggio del Napoli che da serenità alla squadra e gioca una partita con grande volontà e con qualità anche se in alcune circostanze si intestardito a portare palla ignorando i compagni.

ZIELINSKI: 5 – Da quando è rientrato dopo lo stop per il covid sembra un po’ spaesato come se stentasse a ritrovare il ritmo partita e la reattività per fare quelle accelerazioni e quei cambi di direzione che lo hanno fatto apprezzare in passato.

ELMAS: 5 – Alcune giocate di pregevole tecnica ma si fa vedere poco e gli è mancata concretezza.

PETAGNA: 5 – Tanta buona volontà ma nulla più, non impeccabile in almeno due occasioni.

LOZANO (dal 64′ al posto di Politano): 7 – Si fa subito apprezzare per un ripiegamento difensivo poi detta a Insigne in maniera esemplare il passaggio per il secondo gol.

INSIGNE (dal 64′ al posto di Zielinski): 5 – Subito un assist per dare un segnale di concentrazione e determinazione, peccato per il gol sbagliato al termine di un’azione da manuale della squadra, poi il secondo errore da posizione favorevole solo in area forse per troppa sicurezza. Due errori che gli costano la sufficienza.

MERTENS (dal 69’ al posto di Elmas): 6 – Porta dinamismo e qualità alla trequarti azzurra, partito trequartista con l’uscita di Petagna diventa prima punta.

LOBOTKA (dal 69’ al posto di Demme): 5,5 – Partita senza sbavatura anche se si limita al compitino senza mai forzare la giocata.

FABIAN (dal 77’ al posto di Petagna): 6 – Entra con il piglio giusto e porta qualità alla manovra.

ARBITRO ÖZKAHYA (Turchia): 6 – Partita senza criticità e lui la gestisce con la massima serenità.

Comments

comments