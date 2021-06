Napoli, rinforzi a centrocampo cercasi: colloqui per Flemming e Sissoko

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista che possa prendere il posto di Tiemouè Bakayoko, che non verrà riscattato dopo una stagione altalenante.

Il francese farà ritorno al Chelsea, dunque gli azzurri necessitano di un elemento in grado di rimpiazzarlo e, secondo il Corriere del Mezzogiorno, avrebbe già avviato i colloqui per Zian Flemming e Moussa Sissoko: “Per il centrocampo sono arrivate buone relazioni per Zian Flemming, olandese del Fortuna Sittard, 23 anni, che l’anno scorso ha concluso la stagione con 12 gol e 7 assist. Colloqui anche per Moussa Sissoko, 31 anni, che arriverebbe, nel caso, in prestito dal Tottenham (25 presenze in Premier per lui)”.

