Napoli, rinviata a domani la partenza per Bologna: problema tecnico al velivolo

Rinviata a domani la partenza, inizialmente prevista per le 18:30 di oggi, per Bologna del Napoli, che domani affronterà, al Dall’Ara la squadra di Mihajlovic.

Come riferito da Sky Sport, gli azzurri sono rimasti a Capodichino, a causa di un problema tecnico al velivolo, e non partiranno per il capoluogo emiliano prima di domani mattina. Una scelta dettata anche dall’intenzione di evitare contagi, visto il periodo molto particolare: dopo l’arrivo a Bologna, la squadra pranzerà, per poi svolgere la riunione tecnica prima di dirigersi al Dall’Ara.

