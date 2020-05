Napoli, ripresa degli allenamenti venerdì. Da domani via ai tamponi

La redazione di Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti da parte del Napoli.

La squadra dovrebbe riprendere gli allenamenti a partire da venerdì, se non ci saranno ulteriori novità. Questo perché da domani prenderà il via il ciclo di tamponi per i giocatori, il primo sarà fatto domani mentre il secondo a distanza di 24-36 ore.

Dopo il ciclo di tamponi si potrà ricominciare con gli allenamenti individuali. I calciatori del Napoli, inoltre, arriveranno al centro tecnico già cambiati, in modo da non creare assembramenti negli spogliatoi.

