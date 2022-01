Napoli, ripresi gli allenamenti presso il Konami Training Center: il report della seduta

Seduta di allenamento pomeridiana per il Napoli che, dopo i due giorni di riposo concessi dopo la vittoria sulla Salernitana, ha ripreso a lavorare presso il Konami Training Center.

Nessun impegno, in settimana, per gli azzurri, vista la sosta per le Nazionali e il conseguente stop del campionato: nel mirino c’è la sfida di domenica 6 febbraio, in trasferta, contro il Venezia. Questo il report della seduta: “La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Successivamente lavoro aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto”.

Comments

comments