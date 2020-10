Napoli, risultati test attesi per stasera e possibile ritiro all’hotel adiacante a Castel Volturno

Il portale Ansa riferisce le ultime in merito all’isolamento fiduciario del Napoli e dei risultati dei tamponi fatti oggi.

A quanto pare, infatti, i risultati sono attesi in serata e solo allora si saprà chi è positivo o meno. Inoltre il ritiro a Castel Volturno potrebbe non cominciare subito, riferisce il portale, dato che si sta lavorando per aprire l’hotel adiacente al Centro Tecnico.

Quando sarà pronto l’hotel, riporta Ansa, il Napoli comunicherà all’Asl che quello è il luogo scelto per il ritiro della squadra.

Comments

comments