Napoli, ritiro a Castel di Sangro: lunedì la presentazione

Ormai è ufficiale, il Napoli andrà in ritiro a Castel di Sangro, lunedì la presentazione all’Hotel Britannique. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Lunedì alle 11.30, all’Hotel Britannique di Napoli, andrà in scena la presentazione del ritiro estivo degli azzurri, in programma a Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila, dal 28 o 29 agosto al 9 settembre (l’appuntamento con Dimaro è rimandato a luglio 2021 a causa delle restrizioni post Covid-19). A introdurre la partnership, siglata fino al 2025 come spiegato dal sindaco di Castello, ci saranno il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio”.

