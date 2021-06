Napoli, ritorno di fiamma per Berge? L’ex intermediario: “Sarebbe perfetto per gli azzurri”

Loris Boni, ex intermediario di Sander Berge, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, per parlare del centrocampista norvegese.

Berge, attualmente in forza allo Sheffield, era stato seguito a lungo dal Napoli, quando giocava in Belgio, e ora sembrerebbe essere tornato nel mirino di Giuntoli: “Il Napoli l’ha seguito quando giocava in Belgio, al Genk, il ragazzo ebbe un infortunio e poi è passato allo Sheffield. Nel campionato italiano ci sta benissimo, è forte fisicamente e non è sprovveduto a livello tecnico. Haaland? Lo segnalai alla Roma e al Milan, ma nessuno l’ha voluto. Se il Napoli mi chiedesse qualche giocatore in Norvegia saprei dove indirizzarlo. All’epoca Monchi sottovalutò ciò che dissi su Haaland”.

Comments

comments