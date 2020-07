Napoli-Roma si sfideranno domani al San Paolo, alle ore 21 e 15, match valevole per la 30° giornata di Serie A e che chiuderà proprio questa giornata di campionato.

I giallorossi domani arriveranno in treno a Napoli, per disputare la partita. Dopo la conclusione della stessa, il ritorno è previsto in autobus subito dopo la conclusione della partita, alle ore 23.

Comments

comments