Napoli-Roma: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Questa sera alle 21.45 il Napoli di Gennaro Gattuso riceve la visita della Roma di Fonseca nella 30esima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli: (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabiàn, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Lozano.

Roma: (4-2-3-1): Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Il Napoli non vince al San Paolo contro la Roma in Serie A dal novembre 2014 (2-0 con Rafael Benítez in panchina); da allora due pareggi e altrettante sconfitte.

La Roma ha perso tre delle ultime quattro trasferte di campionato, incassando 11 gol nel parziale (una media di 2.8 a incontro): è lo stesso numero di sconfitte che i giallorossi hanno ottenuto nelle precedenti 20 gare esterne nella competizione, tra Paulo Fonseca, Claudio Ranieri ed Eusebio Di Francesco.

Il Napoli è con l’Udinese una delle due squadre di questo campionato a non aver ancora guadagnato punti una volta sotto nel punteggio in casa.

Gattuso ha affrontato tre volte la Roma in Serie A: per l’attuale tecnico del Napoli due successi e un pareggio.

Il primo gol dell’attaccante del Napoli Matteo Politano in Serie A è arrivato proprio contro la Roma nel settembre 2015, con la maglia del Sassuolo.

Dopo essere rimasto a secco nelle prime quattro sfide interne di Serie A contro la Roma, l’attaccante del Napoli Dries Mertens ha trovato la rete nelle ultime due gare al San Paolo contro i giallorossi.

L’attaccante della Roma Dzeko ha segnato quattro gol in quattro gare al San Paolo in Serie A contro il Napoli, frutto di due doppiette – quella partenopea è anche l’unica squadra a cui ha rifilato due marcature multiple nella competizione.

