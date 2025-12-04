Napoli rompe la quarta parete: arriva “R3V@LUT1@N”, il thriller che trasforma lo spettatore in protagonista

Al The Space Cinema debutta l’esperimento pionieristico di Corrado Ardone: un film in realtà virtuale che porta in Italia la frontiera del cinema immersivo. Un’esperienza sensoriale a 6K dove non si guarda la storia, la si vive

Immaginate di non essere più seduti al buio di una sala, a distanza di sicurezza da ciò che accade sullo schermo. Immaginate, invece, di essere lì: nel vicolo buio dove si consuma il crimine, nella stanza dell’interrogatorio, al centro esatto della tensione. Non più testimoni passivi, ma presenze invisibili e tangibili all’interno della narrazione. Questa non è la trama di un film di fantascienza, ma la promessa mantenuta da R3V@LUT1@N, il nuovo progetto cinematografico scritto e diretto da Corrado Ardone, che a partire dall’8 dicembre trasformerà il The Space Cinema di Napoli in un portale verso una nuova dimensione dell’intrattenimento.

Oltre il confine dello schermo

“R3V@LUT1@N” rappresenta un vero spartiacque per il mercato italiano. Se negli Stati Uniti e in Asia la realtà virtuale applicata alla narrazione filmica sta già ridefinendo le regole del gioco, in Italia siamo di fronte a un’operazione pionieristica assoluta.

Il film è un thriller di media durata (40 minuti) costruito appositamente per la fruizione tramite visori VR. Grazie a riprese realizzate con tecnologia d’avanguardia a 360 gradi (con varianti tecniche a 180° per la profondità di campo) e una risoluzione in 6K, l’opera annulla la distanza fisica e psicologica tra attore e pubblico. Ogni inquadratura diventa un mondo da esplorare: girando la testa, lo spettatore decide cosa guardare, diventando di fatto il regista della propria esperienza visiva.

Napoli: laboratorio di futuro

C’è un orgoglio tutto partenopeo dietro questa rivoluzione tecnologica. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questo salto nel futuro non arriva dalla Silicon Valley, ma dal cuore pulsante della creatività campana. Il progetto è un inno alla sinergia locale: prodotto da un consorzio di realtà d’eccellenza come WIP Lab, Maxima Film, The Cult Film e Filmit Pro, “R3V@LUT1@N” dimostra come Napoli confermi la sua natura di crocevia culturale, capace di fondere la secolare tradizione narrativa della città con l’innovazione tecnologica più spinta.

È proprio vero: la città si conferma uno dei luoghi più creativi al mondo…E il risultato è un prodotto che unisce la visceralità della recitazione napoletana alla fredda precisione della tecnologia immersiva.

Un cast d’eccezione per una sfida “senza precedenti”

Per reggere l’impatto di una telecamera che non perdona alcuna finzione, Ardone ha chiamato a raccolta un cast corale di alto profilo con volti noti e amati come Marzio Honorato, Peppe Zarbo, Massimo Peluso, Annalisa Pennino, Rita Rusciano e Federica Aiello.

Per gli attori, recitare per il cinema immersivo è una sfida nella sfida: senza i tagli del montaggio tradizionale a “salvare” la scena, la performance deve essere continua, organica, teatrale nella sua intensità ma cinematografica nel realismo.

Come vivere l’esperienza

L’appuntamento è fissato al The Space Cinema di Napoli. La programmazione parte lunedì 8 dicembre e prosegue nei weekend successivi (12-14 e 18-21 dicembre), con spettacoli ogni ora dalle 17:00 alle 22:00. L’organizzazione ha scelto una formula accessibile per invitare il grande pubblico a testare questa novità: l’ingresso al film ha un costo di 5 Euro, solo per il noleggio obbligatorio del visore VR.

