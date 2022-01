Napoli-Salernitana 4-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Allo stadio Maradona il Napoli ha affrontato la Salernitana nella 23° giornata del campionato di Serie A. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 6 – Il secondo tempo è il punto di ripartenza del Napoli dopo la sosta. Nel primo tempo, contro una squadra in emergenza e che in campo è sembrata rassegnata e senza stimoli, invece la squadra ha messo in campo quella lacuna che in questi ultimi anni l’ha tenuta lontano da trofei prestigiosi: smettere di giocare dopo il gol del vantaggio. Su questo Spalletti ha ancora del lavoro da fare.

MERET: S.V. – Una palla conquistata in facile uscita alta e un’altra in fondo al sacco non per colpa sua.

DI LORENZO: 6 – La fase difensiva non gli chiede nulla e lui gioca con profitto da centrocampista aggiunto.

RRAHMANI: 6,5 – Il ritardo sulla chiusura su Bonazzoli gli costa un mezzo punto, partita giocata solo in fase di impostazione e poi segna il gol che chiude la partita.

JUAN JESUS:6,5 – Anche per lui una partita solo di impostazione della manovra e segna anche un gol, però si fa sorprendere da Obi nell’unica giocata della Salernitana nella metà campo del Napoli.

MARIO RUI: 5 – L’impegno non manca mai, da attaccante aggiunto lascia scoperta la sua zona dove partono le uniche due azioni degne di cronaca degli avversari. Troppe sbavature nella finalizzazione delle azioni.

FABIAN: 6 – L’unico che cerca con insistenza la conclusione da fuori area, gioca tanti palloni con qualità ma è in ritardo nel coprire la zona di competenza sul gol della Salernitana

LOBOTKA: 6 – Recupera e giochi tanti palloni però si limita alla giocata concreta senza mai cercare la conclusione personale o una giocata illuminante.

LOZANO: 6 – Punta l’avversario e spesso lo salta ma pecca nella rifinitura.

ZIELINSKI: 6 – Non una delle sue partite migliori non trova lo spazio giusto nella muraglia avversaria

ELMAS: 6,5 – L’azione che ha portato al primo rigore ha evidenziato tutte le sue qualità tecniche, tanta corsa e poi l’assist sul primo gol.

MERTENS: 6,5 – Il gol su rigore, l’assist sul gol di Rrahmani e diverse giocate fantasiose che meritavano maggior fortuna.

INSIGNE (dal 46′ al posto di Lozano): 6 – Conquista e realizza il rigore che chiude la partita, poi il solito riferimento per i compagni.

POLITANO (dal 64′ al posto di Fabiàn): 6 – Delle buone giocate vanificate dall’egoismo al momento della rifinitura.

OSIMHEN (dal 64′ al posto di Mertens): 6 – Si propone per il passaggio finale ma i compagni lo hanno ignorato, ha fame di gol e questo è un bel segnale.

ZANOLI (dal 76’ al posto di Di Lorenzo): 6 – Buoni spunti sulla fascia con una bella personalità

GHOULAM (dal 76’ al posto di Mario Rui): 6 – Fisico e palleggio di qualità, è sempre un piacere vederlo in campo.

ARBITRO PAIRETTO (di Nichelino – TO): 6 – Voto dieci perché con lui il Napoli ha solo vinto ma voto 4 perché sui rigori qualche dubbio di troppo e lui non va neanche al VAR fidandosi del più esperto Banti.

Comments

comments