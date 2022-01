Napoli-Salernitana a rischio rinvio, le date possibili per l’eventuale recupero

Sono 9 i calciatori positivi nella Salernitana e, come prevede il nuovo protocollo, bastano per rinviare una gara.

La speranza è che i tamponi che verranno effettuati nelle prossime ore diano esito negativo e che la gara del Maradona si possa giocare.

Ma in caso di rinvio quali sono le date disponibili per l’eventuale recupero?

La prima è mercoledì 9 febbraio. Quel giorno sono in programma le partite dei quarti di finale di Coppa Italia dove sia il Napoli che la Salernitana sono già state eliminate.

Domenica 13 c’è Napoli-Inter e questa soluzione annullerebbe anche il ‘piccolissimo’ vantaggio degli azzurri di non giocare una gara infrasettimanale come invece deve fare l’Inter in Coppa Italia contro la Roma.

Un’altra data disponibile è quella di mercoledì 2 marzo quando non sono in programma turni infrasettimanali né in campionato né nelle coppe europee.

Andare oltre, nel caso in cui il Napoli dovesse andare avanti in Europa League (come tutti ci auguriamo), rischia di diventare complicato trovare una data libera.

Comments

comments