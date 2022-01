Napoli-Salernitana a rischio? Un altro positivo nei granata: ora sono 8

Napoli-Salernitana a rischio? Non c’è pace per i granata che, con un comunicato ufficiale, rendono nota una nuova positività.

“A seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono otto“.

Ricordiamo che è di nove giocatori positivi il limite che fa scattare lo stop a tutta la squadra. La Figc ha infatti stabilito che è di 25 giocatori l’indicazione della rosa delle squadre di calcio, sulla quale calcolare la percentuale di giocatori positivi per il nuovo protocollo Covid, approvato dal Cts e ufficializzato ieri dalla circolare del Ministero della Salute. A dover definire il “gruppo atleti” è la federazione, e la Figc ha deliberato di far riferimento ai suoi precedenti regolamenti: per le squadre di Serie A, B e C, il “gruppo atleti”, è di 25 giocatori. La soglia del 35% si supera dunque alla nona positività: superata la soglia del 35% di atleti positivi, tutto il gruppo squadra è bloccato.

