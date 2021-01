Napoli, sarà lo Spezia il prossimo avversario in Coppa Italia: si gioca di giovedì!

Dopo aver ottenuto, battendo l’Empoli, l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, il Napoli ha conosciuto ieri sera il nome della prossima avversaria.

Si tratta dello Spezia che, a sorpresa, ha espugnato l’Olimpico, battendo la Roma con il risultato di 4-2 al termine dei tempi supplementari. Per il Napoli, dunque, ci sarà l’occasione di prendersi la rinvincita dopo la bruciante sconfitta subita ad opera dei liguri in campionato. Il match si disputerà la prossima settimana, per la precisione giovedì 28 gennaio, alle ore 21, allo stadio Diego Armando Maradona.

