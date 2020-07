Napoli-Sassuolo 2-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 36esima e terz’ultima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Napoli ha affrontato il Sassuolo allo stadio San Paolo. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6,5 – Approccio positivo alla partita. In campo si è vista una squadra volenterosa animata dalla voglia di vincere e nel calcio post-covid non è poco. Ancora qualche squilibrio difensivo dovuto al pressing molto alto della linea dei centrocampisti. Buono lo sviluppo della manovra sia con il giro palla che con le ripartenze negli spazi. Si iniziano a vedere anche i tiri da fuori area, un’arma in più per risolvere il problema delle occasioni trasformate in gol. Gattuso per la costruzione della manovra ha puntato principalmente sulla catena di sinistra immaginando la poca copertura che avrebbe garantito sulla quella fascia Berardi.

OSPINA: 6 – Il primo intervento è chiamato a farlo al 32′ ma sbaglia l’uscita e per fortuna il gol del Sassuolo è in fuorigioco, sbaglia anche diverse giocate con i piedi. Poi si riscatta mettendo una toppa su un clamoroso retropassaggio di Insigne e con qualche uscita determinata. Il Var lo salva per ben 4 volte annullando al Sassuolo i gol per fuorigioco.

DI LORENZO: 6 – Chiamato soprattutto a una prestazione difensiva, spinge con giudizio e tiene bene a bada Traorè un cliente non facile. Alla fine guadagna la sufficienza.

MANOLAS: 5,5 – Perde spesso un tempo di gioco nell’impostazione sempre tentennante nella decisione da prendere sul passaggio da fare. Autore di diverse chiusure sbaglia due volte la scelta nella stessa azione che porta a un gol del Sassuolo per fortuna anche questo annullato per fuorigioco dal var.

KOULIBALY: 5,5 – Diversi errori negli appoggi e si è fatto infilare diverse volte centralmente da Djuricic.

HYSAJ: 7,5 – Segna il suo primo gol con la maglia del Napoli (e che gol) a coramento di una prestazione positiva fatta anche di tanti assist non sfruttati dai compagni, forse la migliore partita da quando è in azzurro.

LOBOTKA: 6,5 – Fulcro della manovra gioca semplice ma con personalità sbagliando quasi nulla ma non azzarda mai una giocata decisiva e questo forse al momento è il suo limite.

CALLEJON: 5,5 – Più dinamico rispetto alle ultime uscite positivo in entrambe le fasi anche se è stato poco incisivo e gli è mancato il tocco decisivo sotto porta.

FABIÁN: 5,5 – Discontinuo al punto da sembrare svogliato, alterna giocate di qualità ad errori banali.

ZIELINSKI: 6,5 – Questa volta ai soliti cambi di passo e di direzione ha abbinato concretezza nelle giocate.

INSIGNE: 6 – Trascinatore nelle ripartenze e giocate di qualità negli spazi stretti, prestazione sicuramente positiva.

MILIK: 4 – Una sola occasione d’oro e la spreca per essere andato timido a colpire per il resto ancora una volta una prestazione da “Chi l’ha visto?”.

MAKSIMOVIC (dal 60′ al posto di Manolas): 5 – Entrato all’improvviso al posto dell’infortunato Manolas ci ha messo un po’ per entrare in partita.

MERTENS (dal 77′ al posto di Milik): 5 – Entra e si fa ammonire per proteste, ha messo in campo tanta voglia ma poca incisività

POLITANO (dal 77’ al posto di Callejon): 5 – Un’azione da protagonista ed è il palo a negargli il gol

ELMAS (dal 79’ al posto di Zielinski): 6– Pochi minuti gli bastano per creare qualche problema alla difesa del Sassuolo.

ALLAN: (dal 79′ al posto di Fabiàn): 6 – Pochi minuti tanta corsa e il gol del 2-0.

ARBITRO AURELIANO (di Bologna): 6,5 – Arbitra con tranquillità senza commettere errori e lasciando giocare molto interrompendo poco il gioco.

Comments

comments