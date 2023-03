Napoli-Scudetto: De Laurentiis inizia l’organizzazione dei festeggiamenti

Secondo l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, Aurelio De Laurentiis starebbe già organizzando una festa in caso di scudetto del Napoli.

“Da ieri sera, sia pure in punta di piedi, il Napoli si sta mettendo in moto per organizzare i festeggiamenti per lo scudetto. Non saranno solo momenti privati (si pensa, come nel 1990, a un party esclusivo a bordo di una nave nel golfo) ma sono in corso una serie di riunioni per definire l’allestimento di un palco a Piazza Plebiscito (o seconda opzione, sul Lungomare) per la grande festa attesa 33 anni. Ieri, breafing in Comune per Aurelio De Laurentiis che poi, nel tardo pomeriggio, proprio per il vaglio preliminare della autorizzazioni, è stato ricevuto dal prefetto Claudio Palomba, nel palazzo dell’ex Foresteria borbonica. Con il patron del Napoli, tra gli altri, anche Gigi D’Alessio, che sarà uno degli ospiti della serata e che sta dando supporto nell’organizzazione artistica dell’evento (De Laurentiis pensa a un autentico show con maxi-schermo per rendere omaggio anche al passato cinematografico e musicale di Napoli). Il presidente del Napoli, però, ieri tra i vari e numerosi appuntamenti, è stato ancora allo stadio Maradona, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori nella zona-ospitality dell’impianto di Fuorigrotta, finanziati dal Comune in vista di Italia-Inghilterra. Tutto sarà pronto per la notte di Champions con l’Eintracht.”

