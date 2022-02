Napoli: “Se Zorro lasciava il segno della Zeta, Victor griffa nel marmo la V di Vittoria”

Dopo la fine della partita la SSC Napoli ha commentato sul proprio sito ufficiale la vittoria contro il Venezia.

Di seguito il commento ufficiale:

Venezia – Laguna azzurra. Il Napoli vince a Venezia e mette un gancio in mezzo al cielo per la vetta del campionato. Se Zorro lasciava il segno della Zeta, Victor griffa nel marmo la V di Vittoria. L’Uomo Mascherano dopo un’ora infila la spada nel cuore della sfida con uno stacco che scatena la magia. Poi è Petagna che come Hulk butta giù il muro veneto e chiude la storia all’ultimo minuto di recupero. Il Napoli vince la quarta gara consecutiva in campionato segnando 9 gol e lancia il promo per la copertina di sabato prossimo al Maradona contro l’Inter. Con la faccia, con i piedi e con il cuore. Dopo Sanremo è un Napoli da “brividi”…

