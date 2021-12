Napoli secondo nel girone di Europa League: chi possono essere le avversarie ai playoff?

Per il Napoli questa sera c’è solo un risultato possibile per andare avanti in Europa League: la vittoria contro il Leicester.

Nonostante ciò, la vittoria da sola potrebbe non bastare dato che, in concomitanza, lo Spartak non dovrà battere il Legia Varsavia. Questi gli scenari possibili per il Napoli:

PRIMO NEL GIRONE – direttamente agli ottavi di finale di Europa League (10 e 17 marzo):

– il Napoli batte il Leicester e lo Spartak Mosca non vince con il Legia Varsavia.

– direttamente agli ottavi di finale di Europa League (10 e 17 marzo): – il Napoli batte il Leicester e lo Spartak Mosca non vince con il Legia Varsavia. SECONDO NEL GIRONE – allo spareggio per accedere agli ottavi di finale di Europa League (17 e 24 febbraio) contro una delle terze retrocesse dalla Champions League:

– il Napoli batte il Leicester e lo Spartak Mosca batte il Legia Varsavia (Spartak Mosca primo per le due vittorie negli scontri diretti con il Napoli).

Nel secondo caso, ovvero la seconda posizione nel girone, gli azzurri andrebbero allo spareggio per accedere agli ottavi di finale. La giornata di ieri ha portato alla chiusura definitiva dei gironi di Champions League e ha regalato verdetti quasi definitivi in merito; l’unica partita da giocare rimane Atalanta-Villareal, rinviata a causa della neve.

Le terze classificate dei gironi di Champions League sono le seguenti:

Lipsia

Porto

Borussia Dortmund

Sheriff Tiraspol

Zenit

Barcellona

una tra Atalanta e Villareal (si deciderà oggi)

Siviglia

L’Europa League accoglie vittime illustri dalla Champions

Come si può vedere, tra le terze classificate ci sono squadre temibili. Siviglia, Borussia Dortmund, Porto e Barcellona sanno il fatto loro ed a queste si deve aggiungere anche il Villareal, nel caso in cui arriverà terza nel girone. Oltre a queste ci sono anche Lipsia, Sheriff Tiraspol e Zenit. L’Atalanta, invece, non potrà essere un’avversaria degli azzurri a causa dei criteri dei sorteggi delle partite.

I playoff di Europa League si preannunciano ostici per tutte le squadre coinvolte, compreso il Napoli. Ma l’augurio è che gli azzurri riescano ad arrivare primi nel girone ed evitare un bel campo minato.

Comments

comments