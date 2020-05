Napoli, seduta conclusa a Castel Volturno: il report ufficiale

Il Napoli ha concluso ufficialmente la seduta prevista per oggi al centro tecnico di Castel Volturno; di seguito il report ufficiale della seduta.

“Allenamento individuale, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto la sessione odierna divisa in più gruppi che hanno lavorato distribuiti sui 3 campi.

In avvio attivazione con circuito sviluppato in vari step. Successivamente seduta aerobica. In chiusura lavoro tecnico individuale col pallone completato da serie di esercizi con passaggi.“

