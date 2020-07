Napoli, seduta conclusa al San Paolo: il report ufficiale

Il Napoli ha concluso la seduta di allenamento prevista per oggi al San Paolo e ha pubblicato il report ufficiale, che potete leggere di seguito.

“Seduta mattutina per il Napoli allo Stadio San Paolo. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese di domani al San Paolo per la 34esima giornata di Serie A (ore 19.30).

Dopo una prima fase dedicata ai torelli, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche a gruppi. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con tiri in porta. Lavoro differenziato per Younes e Llorente. Entrambi non saranno del match unitamente a Di Lorenzo squalificato.”

Nel report è presente anche la lista ufficiale dei convocati per la sfida contro l’Udinese, che potete leggere QUI.

