Napoli, seduta conclusa: Anguissa torna in gruppo! Fabiàn in palestra, per Zielinski lavoro di scarico

Gli azzurri hanno concluso la seduta di allenamento prevista per oggi al SSC Napoli Konami Training Center in vista dell’Atalanta.

Arrivano aggiornamenti importanti dall’ultimo report. Anguissa è tornato in gruppo mentre Fabiàn ha fatto lavoro in palestra; per Zielinski più gli altri rientrati dagli impegni con le nazionali lavoro di scarico. A seguire il report:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta a Bergamo in programma domenica 3 aprile alle ore 15. Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto.

Petagna ha svolto terapie e lavoro in palestra. Ounas e Meret hanno svolto personalizzato in campo. Anguissa ha svolto l’intera seduta in gruppo. Fabian ha svolto lavoro in palestra. Zielinski, Rrahmani, Lobotka, Koulibaly ed Elmas sono rientrati dall’impegno con le proprie nazionali e hanno fatto lavoro di scarico.”

