Napoli, seduta conclusa: Di Lorenzo in parte in gruppo, per Osimhen lavoro preventivo

Il Napoli ha concluso la seduta di allenamento prevista per oggi, in vista della partita contro l’Empoli in programma domenica alle 15.

Di Lorenzo si rivede, in parte, in gruppo mentre Osimhen ha svolto lavoro preventivo. Ospina ancora out per la sindrome influenzale, stop per Juan Jesus mentre Lobotka ha conosciuto l’entità dell’infortunio.

Questo il report ufficiale:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konbami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma domenia alle ore 15 per la 34esima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima fase di torello e lavoro aerobico ha svolto partita a campo ridotto. Il gruppo sceso in campo lunedì ha concluso la sessione prima mentre il resto della squadra è rimasto in campo svolgendo esercitazione tecnico tattica.

Di Lorenzo ha svolto parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo. Ospina non si è allenato per sindrome influenzale. Osimhen lavoro personalizzato di prevenzione in palestra.”

