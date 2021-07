Napoli, seduta conclusa: domani rientrano Ospina e Fabiàn. Petagna in palestra, per Ghoulam personalizzato in campo

Gli azzurri hanno concluso la seduta di allenamento prevista per oggi all’SSC Napoli Konami Training Center ed è arrivato il consueto report.

A seguire il report ufficiale:

“Seduta mattutina oggi per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri affronteranno domani il primo test internazionale contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena (ore 16.30). La squadra si è allenata sul campo 2 e dopo una prima fase di attivazione con pallone ha svolto esercizi di rapidità, lavoro tattico e partita a tema a campo ridotto.

Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Luperto, Ciciretti e Petagna non prenderanno parte alla trasferta di Monaco a scopo precauzionale e svolgeranno un lavoro personalizzato all’SSC Napoli Konami Training Center.

Nella giornata di domani Ospina e Fabian svolgeranno test medici e atletici presso l’SSC Napoli Konami Training Center.”

Poco fa il club ha comunicato anche la lista ufficiale dei convocati per l’amichevole di domani contro il Bayern Monaco.

Comments

comments